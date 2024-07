Destaque da Colômbia, James afirma: ‘Me sinto à vontade na seleção’

James Rodríguez recebe a marcação de João Gomes no emoate em 1 a 1 da Colômbia com o Brasil. - (crédito: Foto: Divulgação CBF)

James Rodríguez vem fazendo uma Copa América excelente com a camisa da Colômbia. Em nada se parece com o jogador que mal é escalado nos jogos do São Paulo. Diante do Brasil, nesta terça-feira (2/7) mais uma vez fez a diferença, incluindo a jogada do lance do gol de Muñoz, que definiu o 1 a 1. No fim da partida que gantiu ao time colombiano o primeiro lugar do Grupo D, o astro maior dos colombianos não escondia a felicidade por mais uma boa partida.

“Fico à vontade na seleção da Colômbia. Estou me sentindo bem e passando por uma boa fase ” disse ao SporTV

Sobre o resultado, James disse que a Colômbia soube conter o Brasil e se sair até melhor, deixando entendido que se uma seleção mercia a vitória, esta seria a dos colombianos:

“Fizemos um grande jogo contra um adversário que tem ótimos jogadores. Mas (NR: com o empate) conseguimos o resultado e terminamos em primeiro”.

James Rodríguez pede cautela com o Panamá

E agora o rival será o Panamá, no sábado, às 19h (de Brasília), pelas quartas de final. O jogo será no State Farm, em Phoenix (no Arizona). James pede cautela, pois o adversário, mesmo com pouca tradição, eliminou os Estados Unidos na fase de grupos.

“Estamos fazendo uma ótima Copa América. Mas ainda temos muito torneio pela frente. Temos de jogar passo passo. Mas será uma partida difícil. Entretanto temos jogar como sempre jogamos para conseguir o sucesso.”

