Palmeiras terá retorno de Gómez após eliminação do Paraguai

O Palmeiras está próximo de ganhar um reforço importante para as próximas partidas. Isso porque o zagueiro Gustavo Gómez encerrou sua participação com o Paraguai na Copa América nesta terça-feira (2). A seleção perdeu as três partidas na competição, sendo a última para a Costa Rica, por 2 a 1. Agora, ele é aguardado para voltar ao Verdão e reforçar o plantel de Abel Ferreira.

O zagueiro está com chegada prevista em São Paulo para esta quinta-feira (4) pela manhã. No mesmo dia, o Palmeiras encara o Grêmio, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Verdão não tem planos para utilizar o defensor, já que ele estará desgastado da viagem.

A principio, Gustavo Gómez volta a treinar com o elenco do Palmeiras na sexta-feira (6). Assim, existe a expectativa que ele esteja com o plantel no embate contra o Bahia, às 18h30 do domingo (8), no Allianz Parque.

Aliás, o retorno do zagueiro de forma antecipada é muito comemorado pelo Palmeiras. Isso porque nos últimos dias, o Verdão acertou a venda de Luan para o Toluca, do México. Além disso, Murilo sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e se recupera no departamento médico. Assim, Abel conta apenas com os garotos Naves e Vitor Reis para formar o sistema defensivo da equipe.

Palmeiras com desfalques para duelo contra o Grêmio

Sem Gustavo Gómez, o Palmeiras segue com sua preparação para o duelo contra o Grêmio. Além do zagueiro paraguaio, o técnico Abel Ferreira também não vai contar com Raphael Veiga, Zé Rafael e Gabriel Meninos, suspensos.

