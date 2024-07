Michel Araújo tem lesão detectada e desfalca o São Paulo

O São Paulo terá um desfalque importante para os próximos jogos. Isso porque o meia Michel Araújo se lesionou nos minutos finais da vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (30), no MorumBIS, e está fora do duelo contra o Athletico-PR, nesta quarta (3). Em exames realizado, o jogador foi diagnosticado com um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

O Tricolor Paulista não divulgou o prazo de recuperação. De acordo com o clube, o meio-campista sofreu um trauma diante do Bahia. Aliás, ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo, mas mesmo assim acabou sofrendo a lesão. Agora, o técnico Luis Zubeldía perde uma das suas opções favoritas no setor ofensivo.

Isso porque Michel Araújo era uma das peças mais utilizadas pelo treinador, desde a sua chegada. O uruguaio chegou a fazer algumas partidas como titular, inclusive. Há algumas semanas, o São Paulo acertou a contratação em definitivo do jogador, que pertencia ao Fluminense.

De volta ao comando da equipe após cumprir suspensão diante do Bahia, Zubeldía não deu pistas sobre o substituto de Luciano, que levou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar em Curitiba. Michel Araújo era uma das principais opções, mas agora o treinador terá que pensar em outra solução. Rato, Nestor e André Silva brigam pela vaga. A equipe busca a terceira vitória seguida no Brasileirão para se manter no G-6 e tentar se aproximar dos líderes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.