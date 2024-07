Marlon deixa o Fluminense e acerta com o Al Ain, dos Emirados Árabes

O zagueiro estreou na equipe principal do Tricolor em 2014 e chegou a ser convocado para a seleção olímpica no ano seguinte. No entanto, não foi para a Olimpíada no Rio de Janeiro. Dois anos depois, assinou com o Barcelona, entretanto ficou muito mais no time B e só esteve em campo em três jogos pela equipe de cima.

Ao longo da carreira, jogou no Nice, da França, por empréstimo e, em definitivo, no Sassuolo, da Itália, onde ficou até 2021. Em seguida, chegou ao clube ucraniano. Em virtude da guerra, acertou com o Monza, da Itália, e logo depois com o Tricolor de Laranjeiras, por empréstimo, e disputou 30 jogos.

Por fim, Marlon chega ao Al Ain, dos Emirados Árabes, que tem o argentino Hernán Crespo, ex-São Paulo, como treinador. Além disso, é o atual campeão da Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol (AFC). O clube, portanto, aguarda o jogador para realizar exames médicos.