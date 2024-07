Parque São Jorge volta a ser pichado e escancara crise no Corinthians

Torcida do Corinthians volta a protestar no Parque São Jorge - (crédito: Foto: Divulgação/Caio Coelho @caiobatimao)

Os muros do Parque São Jorge voltaram a ser pichados na madrugada desta quarta-feira (3). As mensagens atacavam o elenco, empresários dos jogadores e a atual diretoria. O Corinthians vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, e os torcedores protestam contra a equipe há algumas semanas.

No novo protesto, a torcida estendeu faixas e pichou os muros da sede social do clube com as frases: “Elenco amarelão, tomem vergonha na cara e honrem a camisa do Timão”, “Fundado por operários, roubado por empresários”, “Time pilantra, mais raça, banco de loucos!” e “Descaso com a Fiel, diretoria omissa, elenco de vagabundo”.

Uma das frases que mais chamaram a atenção, pedia a saída de Yuri Alberto do Corinthians. Mesmo sendo o artilheiro da equipe na temporada, o camisa 9 não escapou dos protestos.

Aliás, a manifestação acontece 24 horas após a demissão do técnico António Oliveira, que não resistiu à derrota para o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, e acabou desligado do cargo. Além disso, a penúltima colocação no torneio nacional aumentou ainda mais a fúria dos torcedores.

Corinthians vivendo onda de protestos da torcida

Esta não é a primeira vez no ano que os muros do Parque São Jorge amanhecem pichados. Afinal, há uma semana, a sede social do clube também era rasurada por simpatizantes, incomodados com a situação do time.

Anteriormente, a torcida estava criticando apenas a diretoria, por conta dos casos extracampo, como a rescisão de contrato com a VaideBet. Contudo, após o empate contra o Cuiabá na 12° rodada do Brasileiro, os jogadores entraram também na lista de protesto. Frases como Chega de mentira. Mostra atitude”, ”Acabou a paz” e “Time sem vergonha” acabaram sendo pichadas.

Neste período, ainda aconteceu uma invasão no CT e na sede social do clube. Membros da torcida organizada do Corinthians chegaram a invadir o Parque São Jorge, entraram na sala do presidente Augusto Melo e conversaram com o mandatário.

