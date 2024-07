América do México prolonga acordo com o técnico André Jardine

Técnico teve uma primeira temporada brilhante no América - (crédito: Foto: Divulgação/América do México)

O trabalho do técnico André Jardine no América do México (ao menos, no aspecto contratual) está garantido por mais três anos. Por meio de seus canais oficiais, o clube radicado na Cidade do México oficializou a assinatura do novo vínculo que vale até 2027.

“Porque todos nós estávamos esperando por esse momento… André Jardine até 2027!”, veiculou o América em imagem onde aparece os integrantes de trabalho diário mais próximo em sua comissão técnica.

Profissional de 44 anos de idade, André Jardine teve, no Brasil, passagens em clubes como Grêmio e São Paulo. Na representação paulista, aliás, teve sua primeira experiência como técnico de uma equipe principal entre o fim de 2018 e o início de 2019. Na época, a queda na fase anterior aos grupos da Libertadores, diante do Talleres, acabou custando sua demissão.

Ouro olímpico e chegada ao México

Logo após essa breve experiência, Jardine esteve na Seleção Olímpica, onde conquistou a inédita medalha de ouro, em 2016, no Rio de Janeiro. Com ciclo que durou até 2021, André Jardine fez sua primeira incursão no futebol mexicano ainda naquele ano quando assumiu o Atlético San Luis.

No clube de San Luis Potosí, o técnico brasileiro levou uma equipe de menor investimento, por duas vezes, até o mata-mata do Campeonato Mexicano. Desse modo, o trabalho chamou a atenção do América que buscava um novo comandante após a demissão do argentino Fernando Ortiz. E a primeira temporada no atual trabalho dificilmente poderia ser melhor. Isso porque, além de liderar a fase de classificação e conquistar o Apertura e o Clausura da Liga MX, ele venceu a Copa de Campeões e a Supercopa do México.

