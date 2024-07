Welington vira alvo do Torino enquanto discute renovação com São Paulo

O lateral-esquerdo Welington, do São Paulo, entrou na mira do Torino, da Itália. Nos últimos dias, os italianos procuraram o estafe do jogador para saber de uma possível transferência. O cria de Cotia tem contrato com o Tricolor até o final do ano e já pode assinar um pré-contrato com outro clube.

O São Paulo ainda tem interesse em renovar com o jogador, mas as conversas para um novo vínculo está travada há meses. Como já está liberado para assinar um pré-contrato com outro clube, a permanência de Welington no MorumBIS é cada vez menos provável.

Entretanto, o Torino deseja ter o lateral ainda neste ano para fazer a pré-temporada europeia na Itália. De acordo com o site italiano Tuttosport, o clube está disposto a pagar 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) ao Tricolor, para ter o jogador ainda em julho.

A conversa de renovação entre São Paulo e Welington

Apesar de ainda tentar a renovação de contrato, o São Paulo não tem a intenção de liberar o jogador em julho. Muito por conta de que ficaria sem uma peça de reposição. O outro lateral-esquerdo no clube é Patryck, que, na visão do clube, ainda precisa evoluir para brigar pela titularidade.

O que se admite é que as cifras pedidas pelo jogador e as oferecidas pelo clube estão muito distantes. Júlio Casares já disse que confia em um final feliz para as duas partes. Contudo, se uma oferta vantajosa chegar, a chance de Welington deixar o São Paulo, mais cedo, são reais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.