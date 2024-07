Má atuação da Seleção Brasileira agita redes sociais; veja

Seleção Brasileira de Dorival ficou só no 1 a 1 com a Colômbia e, com isso, ficou em segundo no grupo - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

A apática atuação da Seleção Brasileira, na última terça-feira (2), contra a Colômbia, agitou as redes sociais. Afinal, o empate em 1 a 1 fez com que a Amarelinha terminasse em segundo no Grupo D, forçando um duelo contra ninguém menos que o Uruguai nas quartas de final da Copa América.

O torcedor, como não podia deixar de ser, criticou e muito a partida no Levi’s Stadium, dando ênfase à grande atuação dos meio-campistas colombianos, que, curiosamente (ou não) atuam no Brasileirão.

Confira reclamações do povo após atuação ruim da Seleção brasileira

Não pega vocês o fato do trio de meio campo da Seleção Brasileira que atua na Premier League ter sido engolido pelo trio de meio campo da Colômbia que atua no Brasileirão? pic.twitter.com/K0PmPpIm4o — Sincerão (@oficialsincerao) July 3, 2024

O meio de campo do Brasil que joga todo na Premier League foi completamente engolido pelo meio da Colômbia que joga no Brasileirão. Será uma zebra se vencermos o Uruguai. Dorival está perdidaço no comando da Selecinha. — Demian??? (@demianlima) July 3, 2024

Eu assistindo o futebol da seleção brasileira pic.twitter.com/kJQodgaCKn — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) July 3, 2024

Na boa gente, o Dorival me parece um cara sensacional pra trocar uma ideia, ser sogro, fazer um churrasco e tal. Mas pra ser técnico da Seleção Brasileira, definitivamente, não dá! — Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 3, 2024

Por mais que eu tenha muita boa-vontade, o Dorival não está a altura para comandar uma seleção com o nível de exigência com a BR. Ele é conservador, previsível e monotemático. Por mais que haja a corneta sobre a geração, há material humano para fazer muito mais. — Maurício Rodrigues (@rsf_mauricio) July 3, 2024

Pois a Neymarização do Vinicius Jr já está instalada nele, assim como o Titismo com viés de Dinizismo ja está instalada no Dorival e o Bagrismo está instalado em todo o resto de time — MarceloMeireles (@MarceIoMeireIes) July 3, 2024

O fato de Neymar ter publicado foto dormindo durante o jogo da Seleção Brasileira também não pegou bem com a torcida.

Enquanto a seleção brasileira se fod3 contra a Colômbia, Neymar posta ft com seus filhos dormindo. A que ponto chegou a seleção brasileira minha gente. A que ponto!????????#SeleçãoBrasileira #neymarjr #dorivaljr pic.twitter.com/Ms5PjrX8P7 — Mikel Wendersson Henessey Wendersson (@m_henessey) July 3, 2024

Nem o neymar tá tankando mais a seleção brasileira — PALMEIRAS???????????????? (@Guty9966) July 3, 2024

A partida da Seleção contra o Uruguai será, então, no sábado (6), às 22h (de Brasília), no Estádio Allegiant, em Paradise, Nevada. Quem avançar pega o vencedor do duelo entre Colômbia e Panamá, que ocorre no mesmo dia, mas mais cedo, às 19h.

Do outro lado da chave, Argentina e Equador se enfrentam nesta quinta (4), às 22h, enquanto Venezuela e Canadá fazem a outra perna, na sexta (5), também às 22h. Os vencedores se encaram na semifinal.

