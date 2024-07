Jornalista cita ‘arrependimento’ de Dorival em ausência de jogador do Flamengo na Seleção

A fase classificatória da Copa América escancarou algumas carências – técnicas e táticas – da Seleção Brasileira. A falta de entrosamento, por exemplo, colaborou para segunda colocação no Grupo D após o empate com a Colômbia, na última terça-feira (02). Do mesmo modo, o desempenho aquém do Brasil também pode ser justificado por ausências desde a convocação.

Para o jornalista Vitor Biner, da ESPN, Dorival Júnior está diante do imponderável e isso tem lhe causado arrependimentos. O comunicador aposta que o técnico repensaria a convocação de Pedro, do Flamengo, caso tivesse previsto o desempenho dos últimos jogos.

“Quanto mais olho os jogos do Brasil percebo que Dorival apostava em uma construção não resolvida, mas mais rápida do que tem acontecido. Se ele soubesse que a Seleção ia jogar desse jeito, de em algum momento, por exemplo, ter a bola no meio de campo. Hoje, ele abre a mão, ele aposta no contra-ataque. Se ele soubesse que ia demorar tanto, eu tenho certeza que ele mudaria uma coisa… ele levaria o Pedro. Para ter um jogador para escorar a bola, para ter jogada área, para não depender do Endrick, que virou a esperança da esperança”, disse Biner.

Pedro fora da Copa América

A ausência do artilheiro do Flamengo na lista de Dorival dividiu opiniões desde a convocação, em maio. Isso porque muitos torcedores colocam Pedro como o melhor centroavante de ofício do país na atualidade. Outros, por sua vez, apostam nas características singulares do camisa 9 como complemento ao que a Seleção tem à disposição.

A última convocação de Pedro ocorreu em junho de 2023, nos amistosos contra Guiné e Senegal. Anteriormente, em 2022, o camisa 9 do Flamengo esteve no plantel que disputou a Copa do Mundo do Qatar sob o comando de Tite – técnico do Rubro-Negro atualmente.

O fato é que os números corroboram com os pedidos por Pedro na Seleção Brasileira. São 32 participações diretas em gols em 34 jogos na temporada. Ou seja, quase uma contribuição por partida. O atacante, inclusive, já superou as médias do segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023.

• Gols: 26

• Assistências: 6