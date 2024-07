Vasco x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta quarta-feira (3/7), o Vasco recebe o Fortaleza, pela 14ª rodada do Brasileirão, em São Januário. Às 20h (de Brasília), Será o reencontro das equipes após a batalha épica por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, em maio, quando o Vasco avançou nos pênaltis. Atualmente em 16º, com 11 pontos, a equipe do interino Rafael Paiva pode ganhar três posições em caso de vitória. Já o Fortaleza, que vem de quatro jogos sem perder, mira o G6. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A transmissão começa a partir das 18h3o, com o tradicional pré-jogo da campeã do prêmio Aceesp (Associação de Cronistas Esportivos de São Paulo) de melhor mídia dital esportiva Ao lado da UOL. E com a bola rolando, Aldo Luiz estará na narração.