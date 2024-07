Cuiabá x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Cuiabá, nesta quarta-feira (3/7). A bola rola às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. O Fogão tem 24 pontos e mira encostar no líder Flamengo. Já o Cuiabá, depois de péssimo início, engrenou, saiu do Z4 e está em 14º lugar, com 13 pontos. Para você não perder nada desta partida, que tal acompanhar a cobertura da Voz do Esporte? A transmissão começa a partir das 17h3o, com um pré-jogo primeira, com as informações das equipes, sob o comando de Marcus Cassino. E no que a bola rolar, Ricardo Froede estará nas reportagens.