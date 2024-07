Jovem atacante da Espanha troca farpas com ex-goleiro da Alemanha

A Espanha e Alemanha prometem ter o duelo de maior expectativa até aqui na Eurocopa. Afinal, foram as duas equipes que apresentaram o melhor desempenho. Este embate pelas quartas de final do torneio vai ocorrer na próxima sexta-feira (05/07), às 13h, na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart.

O confronto, aliás, ganhou um ingrediente a mais. Isso porque houve provocação entre o promissor atacante Lamine Yamal, da Espanha, e o ex-goleiro Jens Lehmann, da Alemanha. No caso, o arqueiro já aposentado da seleção germânica deu uma declaração na qual desdenhou da próxima adversária. A afirmação ocorreu para a emissora local “Welt Tv”.

“Espanha é uma equipa pequena e inexperiente. Em termos de qualidade, é melhor que a Alemanha, mas é muito baixa e tem pouca experiência internacional”, apontou Lehmann.

Em seguida, com a repercussão do comentário, Yamal respondeu à provocação e a minimizou.

“O que falar? É alemão, tenta nos desestabilizar um pouco. Não ouvimos ninguém, demonstraremos o que somos. Quer ajudar a Alemanha e acaba nos ajudando. Vamos ver se somos pequenos e inocentes”, rebateu o atacante da Espanha.

O experiente Toni Kroos, que está se despedindo do futebol na Eurocopa ao atuar pela Alemanha, mostrou incômodo com a afirmação de Lehmann.

“Não nos representa muito, é um cara que sempre tem uma opinião diferente. Eles já demonstraram que têm experiência, têm jogadores como Rodri, Morata, Nacho e Carvajal, que são muito experientes. Esperamos uma Espanha muito boa, pelo que fez até agora, jogam muito bem, mas nós também. Será uma grande partida”, afirmou o meio-campista, que se despedirá do futebol após a Eurocopa.

Espanha encanta na Eurocopa

A Espanha foi a melhor equipe da fase de grupos da Euro. Afinal, foi a única que conseguiu manter os 100% de aproveitamento. Inclusive, conseguiu defender essa marca na etapa mata-mata. Com isso, alcança as quartas de final da competição, com quatro vitórias em quatro jogos. Além de nove gols marcados e apenas um sofrido.

Ao lado do volante Rodri e do atacante Nico Williams, Yamal é o grande destaque da Fúria no torneio. Ele já bateu recordes como, por exemplo, o jogador mais jovem da história a atuar na Eurocopa. Exatamente na estreia da equipe na competição, quando venceu a Croácia por 3 a 0. O atacante do Barcelona, de 16 anos, também igualou marca de Cristiano Ronaldo. Assim, ao lado do CR7, eles são os únicos adolescentes a dar duas assistências em uma edição da competição. O português conseguiu tal feito na edição de 2004, quando tinha 19 anos.

