Fan Zone Copa América leva mais de 21 mil pessoas à praia de Copacabana

A Copa América, realizada nos Estados Unidos, arrastou multidão no Rio de Janeiro. A Fan Zone da competição, que tem como um dos patrocinadores a Betano, realizada na praia de Copacabana, registrou um pouco mais de 21 mil torcedores em três dias de eventos, em jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos.

Com grandes atrações, como shows de Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Toni Garrido, o evento registrou, em média, cerca de sete mil pessoas por partida. Mas, além das apresentações no palco, a Fan Zone também contou com diversas ativações de patrocinadores e uma grande variedade gastronômica.

Espaço Lounge Betano

Um dos pontos mais atrativos da Fan Zone, aliás, foi o Espaço Lounge Betano, que recebeu cerca de 400 convidados por jogo. Grandes nomes do entretenimento, como os influenciadores Negrete e Yuri Marçal, além do ator Serjão Loroza, estiveram no local. Em resumo, o espaço conta com ativações da marca, além de diversas opções para alimentação e brindes.

Brasil x Uruguai

Após enfrentar Costa Rica, Paraguai e Colômbia, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Uruguai. O confronto, válido pelas quartas de final, será no sábado, às 22h (de Brasília). Aliás, é claro que a Fan Zone estará aberta ao público, por meio do site Sympla (resgatar o ingresso). A atração da noite será o DJ Malboro.

