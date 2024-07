Mano revela que André será titular do Fluminense contra Internacional

Durante a coletiva de apresentação no Fluminense, Mano Menezes falou sobre o novo estilo de jogo que pretende implementar na equipe, sem ser uma ruptura imediata, mas sim aos poucos. Com alguns desfalques para a estreia nesta quinta-feira (4) diante do Internacional, às 20h (de Brasília), no Maracanã, o profissional revelou um boa notícia. Trata-se do retorno do volante André, que será titular diante do Colorado.

“André já está recuperado e vai jogar, sim, contra o Internacional. É o único que está escalado, os outros 10 eu vou manter em sigilo”, disse o comandante tricolor.

Depois de quase dois meses lesionado, o volante estará entre os relacionados para o duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Bradileiro. Ele se machucou no empate com o Cerro Porteño, no dia 25 de abril, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

Na época, o volante arriscou uma finalização, porém levou a pior na dividida com o um volante do Cerro Porteño e caiu no gramado reclamando de dores no local. Por fim, ele, inclusive, deixou o estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, de muletas e ficou de fora da disputa da Copa América com a Seleção Brasileira.

