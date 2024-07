Edição Brasil: Diego Ribas será padrinho de maior torneio infantil do mundo

Reconhecido como maior torneio de futebol juvenil do mundo, o IberCup estará em solo brasileiro para celebrar os 15 anos de existência. Serão duas edições excepcionais, em sedes distintas, mas com o mesmo padrinho: Diego Ribas. O ex-jogador vai acompanhar todas partidas e ministrar palestras durante o evento.

A primeira edição do IberCup no Brasil acontecerá entre os dias 15 e 21 de julho, no Rio de Janeiro. A segunda, por sua vez, será disputada dois dias depois em São Paulo, com final prevista para o dia 28. Se somadas, as edições reunirão mais de 400 equipes de todo país e 5.000 atletas das categorias Sub-8 ao Sub-14 de futebol masculino e feminino.

A organização do evento se estrutura para receber número recorde de espectadores nas duas cidades-sede, visto que se trata de uma edição excepcional. Inclusive, segundo o CEO da IberCup Brasil, Márcio Lima, o nome de Diego Ribas foi pensado justamente pela proporção do evento.

“Esta edição será muito especial por celebrarmos 15 anos, por isso temos Diego Ribas como padrinho. Nosso principal objetivo é proporcionar uma experiência única não apenas em termos de competição, mas também de intercâmbio cultural e desenvolvimento pessoal. Muitos observadores técnicos estarão presentes”, explicou.

Diego Ribas agradece oportunidade

O IberCup anunciou a presença de Diego Ribas por meio de uma publicação nas redes sociais, com direito a jogo de perguntas e respostas. Logo após a oficialização, o, agora, palestrante e mentor engrandeceu a oportunidade de ser padrinho de um dos torneios juvenis mais prestigiados do mundo.

“Estou muito feliz com a oportunidade de ser o padrinho da IberCup Brasil 2024, que é um dos mais prestigiados torneios de futebol infanto-juvenil do mundo. Estarei lá não apenas para apoiar os jovens atletas, mas também compartilhar minhas experiências e aprendizados ao longo da carreira, além de falar sobre dedicação e os valores que o esporte nos ensina”, disse Diego Ribas.

Informações sobre o IberCup

O torneio reúne as melhores academias de futebol em diferentes locais do mundo. O Brasil, por exemplo, reúne pelo menos nove das principais potências da competição. São elas: Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Red Bull Bragantino.

As edições do IberCup ocorrem anualmente e já representaram cerca de 100 países durante as competições. Além disso, o evento contabiliza uma média de 50.000 atletas entre as categorias masculinas e femininas com oportunidades de exposição internacional.

O calendário de jogos das edições no Brasil ficará à disposição dos interessados a partir do dia 05, para o Rio, e 13 para os confrontos de São Paulo.

Últimos campeões do IberCup

Real Madrid – FC Barcelona – Atlético de Madrid – Sevilla FC – Manchester City – Arsenal FC – Manchester United – Liverpool FC – Paris St Germain – O. Lyon – Inter Milan – Juventus – Werder Bremen – Bayern Munich – Bayer Leverkusen – SL Benfica – FC Porto – Sporting CP – Grêmio – Flamengo – Corinthians – Palmeiras – River Plate

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.