Atlético x Flamengo: Pedro retorna para BH após sofrer agressão

Atlético e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (03/07), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Brasileirão. Assim, Pedro retorna para Belo Horizonte após ser agredido fisicamente no ano passado.

Momento de Pedro

O atacante atualmente vive um momento especial no clube. O centroavante é o artilheiro do futebol brasileiro em 2024 e acaba de fechar seu melhor semestre da carreira, com 26 gols e seis assistências. No entanto, na última aparição do jogador em Minas Gerais, não havia um clima tão positivo e favorável.

Agressão de Pablo Fernández

No dia 29 de julho de 2023, Galo e Flamengo se enfrentaram no Independência, pelo Brasileirão. Com gols de Arrascaeta e Wesley, os rubro-negros venceram os atleticanos de virada por 2 a 1 em campo. Apesar da vitória, Pedro, que sequer entrou em campo, se tornou protagonista do jogo.

Na época, Pedro atuava como reserva e vinha tendo pouco espaço com Jorge Sampaoli. O atacante, que estava como opção no banco de reservas, não quis aquecer no segundo tempo. Assim, Pablo Fernández, preparador físico rubro-negro, deu um soco no rosto do atacante depois da partida.

Pedro, dessa forma, prestou um boletim de ocorrência na delegacia. Além disso, ele afirmou nas redes sociais que estava sofrendo “covardia psicológica” da comissão técnica de Jorge Sampaoli.

Queda de Sampaoli

Pablo Fernández, autor da agressão, saiu do clube depois do episódio. Entretanto, Jorge Sampaoli permaneceu no cargo. O técnico argentino, que vinha conquistando bons resultados na temporada, perdeu moral depois do ocorrido. O treinador, desse modo, colecionou atuações ruins e foi demitido em setembro.

Evolução no Flamengo

Pedro, que estava abalado com Jorge Sampaoli, ganhou moral e prestígio depois da chegada de Tite. O atacante atualmente é titular absoluto e peça imprescindível no ataque rubro-negro. O camisa 9, dessa forma, aposta no bom momento para apagar os fantasmas do passado e sair feliz de Belo Horizonte.

