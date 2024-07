Vasco tem lista extensa de pendurados para enfrentar o Fortaleza

O Vasco conta com uma extensa lista de jogadores pendurados para o jogo de logo mais, contra o Fortaleza, pela 14ª rodada do Brasileirão. Ao todo, sete atletas estão com dois amarelos na série, correndo risco de ficar fora do compromisso seguinte do Cruz-Maltino, contra o Inter, no domingo (7).

Maicon, Lucas Piton, Victor Luis, Hugo Moura, David e Rossi, além do lesionado João Victor, estão pendurados. O último da lista é o único que não deve constar na lista de relacionados para o duelo em questão.

LEIA MAIS: Primeiro gol de Payet pelo Vasco foi contra o Fortaleza, adversário de logo mais

David e Mateus Carvalho, por exemplo, voltam de suspensão para o jogo de logo mais contra o Fortaleza. O atacante, porém, já entrará em campo pendurado. Isso porque sua punição se deu pela expulsão contra o Bahia, na 12ª rodada. Quando um jogador tem dois amarelos na série e recebe dois amarelos no mesmo jogo, sendo assim, expulso, ele cumpre suspensão pelo vermelho, mantendo os amarelos prévios na conta.

Dos outros citados, somente Victor Luis deve ser reserva no jogo de São Januário. Maicon, Lucas Piton e Hugo Moura treinaram entre os titulares. Dessa forma, caso sejam sancionados, estariam fora da partida contra o Inter.

A bola rola às 20h (de Brasília) na casa vascaína, que promete estar quase lotada, já que mais de 15 mil ingressos já foram comercializados. Em 16º, o Vasco precisa vencer para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Já o Fortaleza é o oitavo, com 20 pontos, e pode ganhar posições em caso de vitória no RJ.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.