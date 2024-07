Botafogo x Corinthians (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (04/07), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo vale muito para as pretensões de ambos os times. Afinal, as equipes estão na zona de rebaixamento do campeonato, com os mesmos oito pontos conquistados.

LEIA MAIS: Botafogo pede punição à arbitragem de jogo contra o Vasco

Onde assistir

O SporTV 3 (TV fechada) transmite o jogo entre Botafogo e Corinthians, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Botafogo

O Glorioso tem somente uma vitória e é o antepenúltimo colocado do campeonato. Assim, as joias alvinegras buscam um resultado positivo em casa para tentar sair da zona de rebaixamento. O Botafogo segue sem técnico depois da saída de Eduardo Oliveira. Portanto, Alexandre Lemos, do Sub-17, deve comandar os jovens botafoguenses em campo.

Como chega o Corinthians

O Timão chega abalado e desmotivado no Rio de Janeiro. Afinal, os jovens corintianos não vencem há três rodadas e estão no 17° lugar da competição. A tendência, dessa forma, é que Raphael Laruccia adote uma formação agressiva e ofensiva em campo. Assim, Pedrinho fica responsável pela armação das jogadas. Além disso, Luiz Fernando, Guilherme Henrique e Gui Negão devem formar um trio no ataque.

BOTAFOGO X BRAGANTINO

Décima rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 04/07/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Cristiano; Rodrigo Guet, Serafim, Peixoto e Devid; Justino, Rhuan Lucas e Kauan Toledo; Kayke, Kauê Leonardo e Vagas. Técnico: Eduardo Oliveira

Corinthians: Cadu; Victinho, Willian, Renato e Denner; Thomas Rafael, Yago e Pedrinho; Luiz Fernando, Guilherme Henrique e Gui Negão. Técnico: Raphael Laruccia.

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Assistentes: Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.