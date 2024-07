Ex-Inter troca de clube na Ásia e passa a jogar por um dos principais clubes da Indonésia

Thales Lira, ex-zagueiro do Sport Club Internacional, que na temporada passada defendeu o PSS Sleman, da Indonésia, é o novo reforço do Arema FC, um dos principais clubes do país. O atleta, afinal, chega para defender os “Leões Loucos” na temporada 2024/2025.

“Estou animado com essa nova etapa. O Arema é um clube de grande tradição na Indonésia e estou pronto para mostrar o meu melhor. Os enfrentei na temporada passada em duas oportunidades e foram jogos extremamente difíceis. Espero que seja uma nova trajetória de muitas conquistas para nós e para a torcida”, disse Thales, que já vive a expectativa pela estreia.

A vida na Indonésia, no entanto, trouxe desafios únicos para o zagueiro, tanto em termos culturais quanto no estilo de jogo: “O futebol te leva para lugares que você não imagina. Me adaptei bem ao futebol indonésio e me sinto bem aqui”, acrescentou.

Carreira

Aos 31 anos, Thales é gaúcho e possui em sua trajetória passagens por diversos clubes do Brasil. Aliás, ele é formado no Sport Club Internacional, defendeu posteriormente as camisas de Bahia-BA, Vitória-BA, Atlético-GO, Criciúma-SC, Guarani-SP, Operário Ferroviário-PR, CSA-AL e Paraná Clube-PR, somando 234 jogos até aqui. Deste montante, 37 partidas foram realizadas em solo internacional, defendendo o Ankaraspor, da Turquia, e o PSS Sleman, da Indonésia, seu antigo clube. Thales possui ainda 16 gols marcados na carreira, sendo três na última temporada, e duas assistências.

