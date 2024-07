Brasileiro, campeão da Armênia, analisa partida nos playoffs da Champions

Lucas Villela durante treinamento do Pyunik - Foto: Divulgação / Pyunik Yerevan - (crédito: Divulgação / Pyunik Yerevan)

O brasileiro Lucas Villela, do Pyunik, conquistou o título da Premier League da Armênia na última temporada e vai disputar os playoffs da Champions. Dessa maneira, o clube concentra seus esforços na preparação para a disputa do principal torneio de clubes da Europa e o meia-atacante analisou o duelo contra o Dínamo Minsk, da Bielorrússia.

O time de Yerevan enfrenta os bielorrussos no próximo dia 10 de julho, fora de casa, no Stadion Dínamo. Além disso, a partida de volta está marcada para 17 de julho no Junior Sport Stadium.

“Estamos 100% focados para esse duelo da Champions League contra o Dinamo Minsk. Ao mesmo tempo, sabemos da nossa qualidade, que podemos buscar a classificação para a próxima fase dos playoffs”, afirmou Lucas, que também destacou a importância de sair com um bom resultado da Bielorrússia.

LEIA MAIS: Decisão da Copa do Mundo de 2030 será no Santiago Bernabéu, diz jornal

“Temos certeza de que serão dois jogos duros, como pede uma competição europeia. No entanto, temos ciência da importância de sair com um bom resultado do primeiro jogo, na casa deles, para assim decidirmos a classificação frente à nossa torcida”, comentou o meia-atacante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.