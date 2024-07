Ex-Liverpool é flagrado bêbado durante confusão em Londres

O atacante Andy Carroll, ex-Liverpool e seleção inglesa, foi filmado durante uma confusão em um restaurante de Londres, na Inglaterra. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (03) e acabou divulgado pelo jornal “The Sun”, que destacou o estado de embriaguez do jogador.

Segundo a reportagem, Carroll se envolveu em uma briga com um homem na rua. No vídeo divulgado pelo jornal, o atacante, que estava acompanhado da esposa, aparece com a camisa rasgada e sendo contigo por outras pessoas.

Confira o vídeo:

Andy Carroll gets into boozy 1am scrap in Mayfair, leaving bystanders in shock ???? pic.twitter.com/g5K4NKz5Kw — The Sun Football ? (@TheSunFootball) July 3, 2024

“Andy estava brigando com um cara aleatório no chão. Quando outros tentaram segurá-lo, ele começou a perguntar se eles também queriam brigar. Ele continuou perguntando onde o cara estava”, relatou uma testemunha ao jornal inglês.

Atualmente no Amiens, da 2ª divisão da França, Carroll, de 35 anos, surgiu como uma grande promessa do futebol inglês. Após se destacar pelo Newcastle, o atacante acabou vendido ao Liverpool por 35 milhões de libras em 2011, o que fez dele o jogador britânico mais caro da história na época. Porém, não correspondeu ao investimento e rodou por outros clubes ingleses até chegar ao modesto clube francês.

