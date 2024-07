Corinthians x Palmeiras – Paulistão Feminino: onde assistir, arbitragem e escalações

Um dérbi agita o Paulistão Feminino nesta quarta-feira (4). Corinthians e Palmeiras se enfrentam, às 17h, o Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, pela oitava rodada do Estadual. O Verdão lidera a competição com 16 pontos e grande campanha até aqui. Contudo, as Brabas do Timão tem a mesma pontuação e com um jogo a menos. Assim, o embate vale a liderança do Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o Corinthians

As Brabas venceram a Ferroviária por 2 a 1 na última rodada, em casa, e ocupa a vice-liderança da competição, com os mesmos 16 pontos do Palmeiras, mas atrás no saldo de gols. Contudo, o Timão ainda tem um jogo atrasado. O destaque da equipe fica por conta da atacante Jheniffer, artilheira do Corinthians e convocada para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, as Palestrinas vem de goleada sobre o Realidade Jovem pelo placar de 7 a 0, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP. Os gols foram marcados por Amanda Gutierres (três vezes), destaque da equipe na competição Lais Estevam, Brena Carolina, Leticia e Ingryd Lima também marcaram no último embate. Assim, o Verdão assumiu a liderança e faz um jogo de seis pontos pelo primeiro lugar, contra seu maior rival.

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Paulistão Feminino-2024 – 8ªrodada

Data e horário: 04/7/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Paulinha, Erika, Mariza e Tamires; Ju Ferreira, Yaya e Vic Albuquerque; Jaqueline, Eudimilla e Jheniffer. Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Isadora Amaral e Juliette; Pati Maldaner, Diany e Brena; Lais Estevam, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário

Assistentes: Leandra Aires Cossette e Veridiana Contiliani Bisco

