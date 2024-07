Esposa de Cristiano Ronaldo exibe camisa do Brasil

De olho na participação de Cristiano Ronaldo com Portugal na Eurocopa, Georgina Rodri?guez, esposa do CR7, parece ter também uma torcida na Copa América. A modelo fez uma publicação no Instagram onde aparece com uma camisa nas cores da bandeira do Brasil em meio a outras fotos.

O carrossel de imagens logo foi invadido por vários seguidores brasileiros, que elogiaram não só o look escolhido por Georgina, como também a beleza da modelo.

Apesar de ser filha de pai argentino, Georgina, de 30 anos, é naturalizada espanhola e tem um histórico de exibir em suas redes sociais imagens ligadas ao país tupiniquim. Até mesmo os filhos da modelo costumam estar vestidos com camisas da Seleção e de clubes do Brasil.

Georgina e Cristiano Ronald0 estão juntos desde 2016. Do relacionamento entre o casal nasceram Alana Martina e Bella Esmeralda. CR7 ainda possui mais três filhos: Cristiano Ronaldo Jr, o mais velho, e os gêmeos Eva Maria e Mateo Ronaldo.

