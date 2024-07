Comentarista do SporTV cita possível técnico para a Seleção e sofre críticas

O comentarista Marcelo Raed, do SporTV, acabou viralizando no X (antigo Twitter) com uma postagem onde coloca o técnico André Jardine como possibilidade para a Seleção Brasileira. Na publicação, o jornalista classifica o ex-comandante do São Paulo e da Seleção Olímpica como “o técnico brasileiro com maior prestígio no futebol internacional”.

A declaração se deve ao bom trabalho realizado por Jardine no México. O técnico, atualmente no América-MEX, vem de duas conquistas no campeonato nacional (Clausura 2023 e Apertura 2024) e teve seu contrato com o clube renovado nesta quarta-feira (03). Além disso, se destacou em seu trabalho anterior no Atlético San Luis, também do país mexicano.

Diante da repercussão, Raed voltou a falar sobre o seu ponto de vista, explicando que o elogio a Jardine, campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos de Tóquio 2020, não era uma crítica ao trabalho de Dorival.

Veja a postagem e algumas reações de crítica e apoio:

Se a CBF tivesse processos bem definidos, a primeira opção para técnico da Seleção Brasileira deveria ser o André Jardine. Falo isso desde a confusão do Ancelotti. E, hoje, Jardine é o técnico brasileiro com maior prestígio no futebol internacional. https://t.co/bEJqgEex3R — Marcelo Raed (@marceloraed) July 3, 2024

Outro fraco. O melhor é o tite e mesmo assim internacionalmente não é nada. A maior seleção do mundo tem que fechar com o melhores do mundo, faz proposta pro Mourinho, Pep, klopp, anchelotti, zidane, Pochetino, simeone….. alguém vai aceitar. — Apostador Vascaino (@vascainoaposta) July 3, 2024

prestigio internacional no poderosíssimo campeonato mexicano — PuREz4 aKa Barros (@purez4) July 3, 2024

Aí é melhor fechar a seleção brasileira — Rodrigo (@manuchegou) July 3, 2024

Thiago Motta acho que em termos de mercado hoje tem mais prestígio. Mas o Jardine é muito bom também, e ainda bem pra ele que não foi pra seleção. Que continue se desenvolvendo em clubes importantes como é o America-MEX. — Palmeiras Racional (@racional_verdao) July 3, 2024

André Jardine, de 44 anos, está no México desde 2022. Por lá conquistou, além do Clausura e Apertura, o Campeão dos Campeões 2024 – título para quem vence os dois torneios citados -, e a Supercopa, todos pelo América. No Brasil, o técnico trabalhou mais tempo nas categorias de base. No profissional, comandou apenas o São Paulo, porém sem muito brilho, além da Seleção Olímpica, onde obteve seu maior feito.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.