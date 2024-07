Paes sanciona lei que viabiliza reforma de São Januário, estádio do Vasco

Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Pedrinho, presidente do Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

O prefeito Eduardo Paes sancionou, nesta quarta-feira, o projeto de lei da venda de potencial construtivo de São Januário. A assinatura aconteceu no próprio estádio do Vasco e contou a presença de torcedores e do presidente do clube, Pedrinho.

A cerimônia da assinatura da lei ocorreu nas tribunas de São Januário, momento antes de rolar a bola para Vasco x Fortaleza, jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Pedrinho, presidente do Vasco, participou da solenidade e também discursou.

O projeto do estádio foi feito pela WTorre, ainda na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. Inclusive, o custo da obra é de R$ 506 milhões. A expectativa, aliás, é de que ela comece até dezembro.

São Januário terá capacidade para 47 mil torcedores

Todavia, a reforma de São Januário tem previsão para começar entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. O estádio terá capacidade para 47.838 torcedores, sendo 32.743 nas arquibancadas e 10.258 nas cadeiras. Atualmente, a casa vascaína comporta entre 22 e 25 mil torcedores.

Potencial construtivo

O potencial construtivo, aliás, diz o quanto de m² pode-se construir no terreno, respeitando a zona da cidade. São Januário, por exemplo, está localizado em uma região que permite um grande potencial construtivo, mas não o utiliza em sua totalidade.

Por isso, o projeto de lei visa transferir essa “sobra” para que sejam construídos prédios com gabaritos maiores do que o permitido em terrenos especialmente na Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ), e na Avenida Brasil.

O Vasco garante já ter interessados em adquirir essa transferência, para ter a liberação para construir empreendimentos nesses duas regiões.

