Bahia x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Podendo empatar com o líder Flamengo em pontos, o Bahia recebe o Juventude, nesta quinta-feira (4), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Com 100% em casa e em quarto na tabela (24 pontos), a equipe de Rogério Ceni visa manter o retrospecto perfeito para não deixar os líderes escaparem.

Enquanto o Juve, 12º, vem fazendo campanha acima do esperado para um time que veio da Série B. Mas os gaúchos têm um desafio pela frente: vencer a primeira fora de casa na competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema Pay-per-view.

Como chega o Bahia

Em quarto no Brasileirão, o Bahia tem, de maneira disparada, a melhor campanha como mandante no torneio, com seis vitórias em seis jogos. Na última rodada, porém, foi à capital paulista e perdeu para o São Paulo por 3 a 1.

Para o jogo contra o Juventude, Rogério Ceni pode alterar algumas peças por conta da maratona de jogos. Mas, sem desfalques novos (somente Acevedo, machucado, e Arias, na seleção da Colômbia, estão fora), o treinador pode utilizar força máxima se assim preferir.

Como chega o Juventude

Já o Juventude precisa melhorar o retrospecto como visitante. O time treinado por Roger Machado tem seis jogos fora de casa, com dois empates e quatro derrotas. Ou seja; ainda não venceu em tal condição.

Para tentar surpreender o Tricolor baiano, a tendência é que o comandante use força máxima, visto que não há suspensos ou lesionados no Papo. Dessa forma, Alan Ruschel e Nenê podem surgir na escalação inicial, entrando nos lugares de Gabriel Inocêncio e Jean Carlos, respectivamente, titulares contra o Fortaleza, na última rodada.

BAHIA x JUVENTUDE

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: quinta-feira, 04/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu (Cuesta) e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio (Alan Ruschel); Caíque, Jadson e Jean Carlos (Nenê); Erick, Gilberto e Lucas Barbosa. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

