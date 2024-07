Grêmio tem sete jogadores que já podem assinar pré-contrato

A virada do mês ligou o sinal de alerta no Grêmio. Afinal, a partir do dia 1º de julho, sete jogadores do elenco podem assinar pré-contrato com qualquer clube sem que o Imortal receba qualquer recompensa financeira.

No atual grupo, são dez atletas que têm vínculo até o fim do ano. Contudo, três deles estão emprestados ao clube e outros demais sete pertencem ao Tricolor, que está atento aos movimentos. Porém, ainda não há definição para quem realmente fica ou quem sai.

Os jogadores que possuem contrato até o fim do ano são: o goleiro Felipe Scheibig, os zagueiros Geromel e Rodrigo Caio, os laterais Fábio e Reinaldo, o meia-atacante Jhonata Robert e o centroavante Diego Costa. Além deles, Rafael Cabral está emprestado pelo Cruzeiro, Soteldo pelo Santos e Du Queiroz pelo Zenit, da Rússia.

O caso de Diego Costa é o que causa mais dúvida no Grêmio. O jogador caiu bem no esquema de Renato Gaúcho, mas vem sofrendo com lesões. Sua família segue morando em Madri e ele, no momento, recupera-se de problema muscular na capital espanhola.

Rodrigo Caio ainda não estreou pelo Grêmio

Geromel renovou até o fim da temporada e pode seguir atuando no ano que vem, se o Imortal assim desejar. Já Rodrigo Caio chegou há pouco tempo e ainda não estreou, precisando de avaliação ao fim de 2024 para permanecer. Todavia, tem no contrato cláusula de renovação automática.

Reinaldo e Fábio são bastante usados por Renato Gaúcho e, devido à experiência, têm papel importante no vestiário. Ambos têm maior chance de ficar.

Já os jovens Felipe Scheibig e Jhonata Robert são revelados na base do clube. Porém, por serem pouco aproveitados pela comissão técnica, podem ser liberados ao fim do ano.

Além destes citados, o atacante JP Galvão tem contrato somente até o fim do julho e não vai permanecer no Tricolor. Ele voltará para o Fenerbahçe, da Turquia. Recentemente, Lucas Besozzi foi liberado pela diretoria.

