Corinthians x Vitória: onde assistir, arbitragem e escalações

O Corinthians encara o Vitória nesta quinta-feira (4), às 20h, na Neo Química Arena, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vive uma verdadeira crise. Após perder para o Palmeiras, o técnico António Oliveira foi demitido e a equipe caiu para a 19° colocação, assumindo a vice lanterna. Já o Rubro-Negro baiano perdeu em casa para o Athletico-PR e tem 12 pontos, dois acima da zona de descenso e precisa vencer para subir na tabela. Assim, o embate se torna um duelo direto de desesperados.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Corinthians

Para a partida, a principal novidade do Timão será no banco de reservas. Afinal, sem treinador após a demissão de António Oliveira. Raphael Laruccia, do sub-20, será o interino contra o Vitória. Já no campo, o Corinthians terá o desfalque de Breno Bidon, que recebeu o terceiro cartão amarelo no dérbi e terá que cumprir suspensão. Contudo, seu substituto ainda é uma incógnita já que Fausto Vera está a caminho do Atlético-MG e Gabriel Moscardo encerrou seu período de empréstimo no clube. Assim, a principal dúvida é quem fará dupla com Raniele no meio de campo.

Como chega o Vitória

Para o Rubro-Negro baiano , a partida é ideal para poder se afastar ainda mais da zona de risco da competição. Afinal, é um duelo direto contra o rebaixamento, algo parecido com o que aconteceu contra o Fluminense, há duas rodadas atrás. Para a partida, Dudu, que esteve afastado, voltou aos treinos e pode estar à disposição de Thiago Carpini para a partida. Além disso Rodrigo Andrade, Léo Naldi e Osvaldo, além de Iury Castilho, Bruno Uvini e Everaldo podem pintar como novidades na lista de relacionados.

CORINTHIANS X VITÓRIA

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: 4/7/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele e Ryan; Gustavo Silva, Rodrigo Garro e Wesley; Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan; Matheuzinho, William Oliveira, Rodrigo Andrade e Osvaldo (Zé Hugo); Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.