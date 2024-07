Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Na estreia do técnico Mano Menezes, o Fluminense mede forças com o Internacional nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Assim, a equipe, que não venceu nas últimas seis rodadas, precisa reagir para tentar deixar a lanterna e a zona de rebaixamento da competição. O Colorado, por sua vez, tem dois jogos a menos, porém não conseguiu entrar no G6 após empatar com o Criciúma.

Dessa forma, os comandos de Eduardo Coudet somam 18 pontos, na 10ª colocação, enquanto o Tricolor tem apenas 6, na última colocação. Vale lembrar que as equipes se enfrentaram na semifinal da Libertadores de 2023, a o time carioca não só avançou, como ficou com o título sobre o Boca Juniors.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (4) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

Em crise, o Tricolor precisa voltar a vencer e terá Mano Menezes à beira do campo. O treinador, de 62 anos, não terá Felipe Melo, Manoel, Marcelo, Lelê, Marquinhos, Isaac e Lima, todos lesionados. John Arias, por sua vez, segue na disputa da Copa América com a camisa da Colômbia. Por outro lado, o treinador confirmou em sua apresentação que André estará entre os titulares. O volante não atua desde abril e será um reforço importante. Alexsander também reforça o meio de campo ao voltar de suspensão.

Como chega o Internacional

O técnico Eduardo Coudet não contará com Fabrício Bustos, Vitão, Thiago Maiam Aránguiz e Wesley no duelo diante do Tricolor de Laranjeiras. O lateral tem um trauma torácico, enquanto o zagueiro relatou desgaste muscular. O volante, por sua vez, está com um edema na coxa esquerda, enquanto o chileno apresenta um edema ósseo nos tornozelos. Wesley tem uma osteíte púbica, inflamação no osso do púbis. Por outro lado, Alario e Bruno Gomes voltam de suspensão.

FLUMINENSE X INTERNACIONAL

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: 04/7/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno e Cano. Técnico: Mano Menezes

INTERNACIONAL: Fabrício; Hugo Mallo, Igor Gomes, Mercado (Fernando) e Renê (Robert Renan); Rômulo (Fernando), Bruno Henrique, Bruno Gomes e Wanderson; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

