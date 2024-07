Internacional confirma Hugo Mallo contra o Fluminense, mas crava saída de lateral

O lateral-direito espanhol Hugo Mallo manifestou interesse em deixar o Internacional, mas, mesmo com a pedida, está relacionado para o duelo contra o Fluminense e viajou ao Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã.

Hugo, aliás, ainda tem contrato com o clube gaúcho até o mês de agosto. O jogador alega problemas pessoais e deseja ficar próximo de sua família na Espanha. O jogador tem julgamento da acusação de abuso sexual no dia 11 de julho, em Barcelona. Assim, mesmo com o Colorado querendo renovação, ele cogita retornar ao país natal.

Todavia, até o técnico Eduardo Coudet falou sobre seu lateral após o empate do Internacional contra o Criciúma. O diretor Magrão também se manifestou em relação a Mallo.

“Havíamos conversado sobre uma renovação. Há uns 20 dias, ele comentou sobre a situação familiar e pediu para voltar para a Espanha. Não sei se pegou a situação da enchente, mas pediu. Disse que não era questão financeira. Ainda tem contrato. Estamos ajustando se joga ou não”, resumiu Magrão, diretor esportivo.

Coudet não contará com Bustos suspenso e assim relaciona Mallo

Mallo está relacionado para o jogo desta quinta-feira (4) também pelo fato de Bustos estar suspenso. Assim, Coudet viu necessidade em contar com um lateral de origem para o duelo diante do Fluminense.

