Argentina x Equador: onde assistir, escalações, arbitragem

Argentina e Equador jogam nesta quinta-feira (4/7), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa América. O jogo será no NRG Stadium, em Houston, no Texas. A Argentina ficou em primeiro no Grupo A , com nove pontos. Além disso, ostenta a melhor defesa (zero gol) e o artilheiro da competição, Lautaro Martínez, com quatro gols. Assim, a atual campeã continental e mundial leva o favoritismo. Já o Equador ficou em segundo lugar no Grupo B, com quatro pontos, bem atrás da líder Venezuela (nove pontos), mas eliminando o México.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 22h (de Brasília).

Como está a Argentina

Após cumprir suspensão na vitória sobre o Peru, o treinador Lionel Scaloni está de volta ao banco. Na coletiva desta quarta-feira, as atenções estavam voltadas para a presença ou não de Messi entre os titulares. O craque foi poupado contra os peruanos, mas segue fisicamente abaixo dos demais companheiros. Contudo, o treinador não deu dicas se o “10” começa o jogo ou se estará no banco.

“Temos de esperar um pouco. Em algumas horas tomarei a decisão se o escalo de início ou não”, disse Scaloni, que muito provavelmete o deixará no banco, entrando com Di María.

Já sobre o ataque, segue o mistério: Lautaro Martínez e Julian Álvarez enfim serão escalados como titulares? Álvarez foi titular contra Canadá e Chile. Lautaro entrou em seu lugar contra o Peru. E tome mistério de Scaloni:

“Pode ser que eles entrem. Já atuaram juntos. Vou analisar com calma e ver qual a nossa melhor possibilidade diante do Equador”, disse.

Como está o Equador

Há forte pressão para saída do treinador Félix Blas, muito criticado pelo futebol irregular dos equatorianos. Contudo, ele diz que está focado na partida contra a Argentina e ciente de que uma vitória sobre os argentinos e consequente eliminação dos atuais campeões pode mudar o clima.

“Estou pensando somente na Argentina e não no meu futuro. Este é um jogo em que poderemos fazer história”, disse Blas, que mantém a base do empate com o México. Assim, ele aposta as fichas no garoto Kendry Páez e no goleador Enner Valencia.

ARGENTINA X EQUADOR

Data e horário: 4/7/2024, 22h (de Brasília)

Local: NGR Stadium, Houston (EUA)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Lo Celso e Messi (Di María); Nico González (Julian Álvarez) e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni

EQUADOR: Dominguez; Preciado, Torres, Pacho e Hincapié; Franco e Moisés Caicedo; Yeboah, Kendry Paez e Sarmiento; Enner Valencia Técnico: Félix Blas.

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Tarán e Martin Soppi (ambos do Uruguai)

VAR: Leodán González (URU)

