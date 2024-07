Seabra defende zagueiro após falha em derrota do Cruzeiro

O Cruzeiro foi derrotado pelo Criciúma pelo placar de 1 a 0, em jogo realizado nesta quarta-feira (3) no Estádio Heriberto Hulse. Afinal, o único gol do confronto acabou saindo após uma falha do defensor Palácios. Assim, o jogador acabou defendido pelo técnico Fernando Seabra ao final do duelo.

O resultado, aliás, deixa o time mineiro em oitavo lugar, com 20 pontos somados, deixando o G6 do Campeonato Brasileiro. Agora soma duas derrotas nos últimos jogos, portanto, ocupa provisoriamente o oitavo lugar e ainda pode ser ultrapassado pelo Internacional, que jogará na rodada de número 14. Assim, pode encerrar em nono ao final de todos os jogos.

“O Palácios, embora estivesse muito tempo sem jogar, vinha trabalhando muito bem. É um jogador que a gente acompanha de perto as métricas dele, de intensidade de treino. Tinha a convicção de que ele suportaria o jogo”, falou o comandante do Cruzeiro ao final da partida, na entrevista coletiva.

Cruzeiro agora terá compromisso contra o Corinthians no estádio do Mineirão

Desse modo, após fazer dois jogos longe de seus domínios e não conseguir pontuar, o Cruzeiro de Fernando Seabra terá o compromisso contra o Corinthians, no domingo (7), no Estádio do Mineirão. Todavia, o time mineiro enfrentará o adversário que está em crise e na zona de rebaixamento. Jogo marcado para as 16h (de Brasília).

