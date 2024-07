Hulk pede desculpas por má fase do Galo e pede apoio da torcida

Apesar de ter marcado duas vezes, o atacante Hulk viu o Atlético-MG tropeçar novamente na Arena MRV (4 a 2 para o Flamengo), nesta quarta-feira (04). Após o revés, o camisa 7 do Galo pediu desculpas à torcida, mas também pediu que a torcida siga apoiando o Alvinegro.

“Reunimos e definimos que só eu, como capitão, vou falar em nome do grupo. Então venho aqui pedir desculpa. Pedir que confie na gente, vai melhorar. Dias melhores virão. Estamos em todas as competições, não tem nada perdido ainda”, comentou Hulk.

O Atlético-MG não vence na Arena MRV desde o último dia 28 de maio, quando derrotou o Caracas (VEN) por 4 a 0, mas pela Libertadores. Desde então, o Galo de Hulk perdeu para Flamengo (4 a 2) e Palmeiras (4 a 0), empatou com Bahia, Fortaleza e Atlético-GO (todos em 1 a 1) na Arena MRV.

O próximo jogo do Atlético-MG em seu estádio, a propósito, será na próxima quinta-feira (11), às 21h30, contra o São Paulo. Antes, porém, Hulk e seus companheiros têm um compromisso diante do Botafogo, fora de casa, neste domingo (07), às 20h30.

Com o resultado na Arena MRV, o Atlético-MG está em 11º lugar no Brasileirão, com 18 pontos, a 12 do líder, o próprio Flamengo. No entanto, o Galo tem um jogo a menos e as equipes ainda se enfrentarão no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

“O futebol não te dá tempo para ficar lamentando. É voltar a trabalhar. O bom do futebol é isso também, que daqui a três, quatro dias tem mais um jogo importante, e tem que voltar a ganhar para ganhar moral novamente. É assumir a responsabilidade”, completou Hulk.

