Tite critica arbitragem e explica ‘ausência’ de Pedro

Mesmo com a vitória do Flamengo por 4 a 2 sobre o Atlético-MG, o técnico Tite ficou insatisfeito com a arbitragem do gaúcho Ramon Abatti Abel e do VAR Rodrigo D’Alonso Ferreira, de Santa Catarina. O comandante do Fla questionou o pênalti para o Galo e a não marcação de uma penalidade para o Rubro-Negro, em Pulgar.

“Não quero nada profissionalmente, ganhar com vantagem. Quem me conhece sabe, mas não quero que tirem meu queijo. O lance no Erick, vou dar o nome do Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR, e dá o pênalti que o Allan toca na bola e não dá o que o cara toca direto no pé do Pulgar, não consigo entender. Qual é o critério. Por que um sim e o outro não. Vou me permitir publicamente falar. Quando reclamo na beira do campo sou punido. Só peço o mesmo critério”, começou Tite, que vê o Flamengo liderar o Brasileirão com 30 pontos em 14 jogos.

“Venho aqui hoje (nesta quarta-feira( novamente para, em cima de uma grande vitória entender novamente o critério do VAR. A comissão de arbitragem tem recebido a nossa diretoria, existe um diálogo, mas novamente, no nosso entendimento, o Flamengo foi prejudicado. Se foi pênalti do Allan… No nosso entendimento não foi. Ele toca primeiro na bola, o árbitro de campo não marca e o VAR chama. Queremos entender qual o critério do VAR na não marcação no pênalti em cima do Erick. Não existe contato do adversário na bola. Nosso atleta toma uma rasteira, cai e simplesmente o VAR nem chama. Em um jogo de altíssimo nível, alta intensidade e importantíssimo. Ficamos sem entender o critério”, completou o treinador.

Tite também aproveitou para explicar o porquê da ausência de Pedro no primeiro tempo da partida. O camisa 9 entrou no início do segundo tempo, no lugar de Carlinhos (que fez um dos gols) e passou em branco, mas deu linda assistência para Bruno Henrique.

“Pedro sentiu a perna ontem à tarde (terça-feira). Ele correu o risco de não vir, ele se predispôs a vir. Eu não sou maluco. Externei para o presidente, Era um risco começar com ele, ele iria estourar. A gente procura ter esse bom sendo em relação a tudo isso”, revelou Tite.

Sequência em casa

O Flamengo, aliás, agora terá três jogos seguidos em casa. Afinal, o Rubro-Negro encara Cuiabá, Fortaleza e Criciúma no Maracanã nos próximos dias 06, 11 e 20 de julho. No período, o Fla ainda teria uma visita ao Internacional, mas o jogo foi adiado para que o Inter pague seus jogos na Copa do Brasil. No primeiro turno do Brasileirão, o time de Tite ainda tem um embate fora de casa contra o Vitória. Este duelo será no dia 24.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.