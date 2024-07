Ex-jogador Raí discursa em evento político na França

O ex-jogador Raí participou nesta quarta-feira (3) de uma manifestação contra a extrema direita na cidade de Paris, capital da França. O país vive dias agitados por causa das eleições agendadas para o próximo domingo (8) e o ex-atleta do PSG e São Paulo marcou presença.

De forma surpreendente, Raí foi ao palco e deixou clara a sua posição política. Além disso, ele atacou o governo do ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro durante a sua fala.

“Conheço bem a extrema direita. O que eles fazem de melhor é mentir. Eu os conhecia no poder. A extrema direita é o fim do mundo, é o fim dos direitos humanos, da humanidade”, afirmou o ex-jogador.

“No Brasil, vivemos um pesadelo. Quatro anos de misoginia, quatro anos de homofobia, preconceito, milhares de mortes, desmatamento. A extrema direita é o ódio. Se quisermos mudar a nossa realidade, o nosso poder de compra, a nossa vida, vamos mudar com uma estratégia, um projeto, uma nova política, mas os nossos valores fundamentais nunca devem mudar”.

Eleições na França

Em eleição parlamentar realizada no último domingo (30), a Reunião Nacional, de Marine Le Pen, recebeu 33% dos votos e saiu em vantagem no pleito. A Nova Frente Popular, bloco da esquerda, teve 28% dos votos e ficou em segundo lugar. Por fim, o partido de Emmanuel Macron, terminou em terceiro com 20% da preferência.

