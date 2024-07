Almada chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo

Reforço mais caro da história do futebol brasileiro, o meia argentino Almada desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4). Cerca de 40 pessoas estavam no local para recepcionar o novo jogador do Botafogo.

“Muito feliz. Esperava essa recepção. Farei de tudo para retribuir em campo”, limitou-se a dizer o meia, evitando, de antemão, o contato com a imprensa.

Almada, em seguida, entrou em um carro e seguiu para as instalações do novo clube. Por lá, fará exames médicos e assinará o contrato com o Mais Tradicional.

O novo camisa 23 alvinegro ficará no Botafogo até dezembro. No início do ano, em janeiro, na janela de inverno do futebol europeu, defenderá o Lyon (FRA). Esta cláusula de transferência para a França está no vínculo. Clique aqui e leia mais detalhes!

Neste mês, Almada, já como jogador do Botafogo, também disputará os Jogos Olímpicos de Paris. Assim, desfalcará a equipe em alguns do Campeonato Brasileiro.

Terceiro reforço do Botafogo na janela de julho, Almada custará 25 milhões de dólares (R$ 142 milhões) para os cofres da Eagle. Ele será, assim, a contratação mais cara de todos os tempos do futebol brasileiro. Além dele, nesta janela de julho, o clube anunciou o volante Allan e o atacante Igor Jesus. Ambos já treinam sob a supervisão do técnico Artur Jorge.

