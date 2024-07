Corinthians encaminha contratação de Alex Santana

CURITIBA, BRAZIL - AUGUST 30: Alex Santana of Athletico Paranaense celebrates after scoring the opening goal during a Copa CONMEBOL Libertadores 2022 first-leg semifinal match between Athletico Paranaense and Palmeiras at Arena da Baixada on August 30, 2022 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

O Corinthians está muito próximo de anunciar a contratação do meio-campista Alex Santana, do Athletico-PR. Os dois clubes já trocaram documentos e, agora, faltam detalhes burocráticos, além dos exames médicos, para que o jogador vire reforço do Timão. Ele deve assinar por três temporadas.

Santana foi revelado pelo Internacional e soma passagens por Criciúma, Guarani, Paraná Clube, Botafogo e Ludogorets antes de defender o Athletico. O Furacão desembolsou R$ 13 milhões para contratar o jogador na época. Com contrato com os paranaenses até o final de 2026, o Corinthians abriu os cofres e vai adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta. Contudo, os valores não foram revelados.

Aliás, o interesse do Timão em Alex Santana é antigo. No começo do ano, o clube tentou contratar o jogador e até envolver atletas no negócio, como Vera. Contudo, o Furacão recusou a proposta e só aceitava abrir conversas por uma transferência em definitiva e por uma boa quantia. Algo que o Corinthians decidiu fazer desta vez.

O movimento do Corinthians pelo jogador mostra que o clube se prepara para trabalhar bastante nesta janela de transferência, que abre no dia 10 de julho. Até aqui, o clube do Parque São Jorge anunciou a chegada do goleiro Hugo Souza, além de estar próximo de Alex Santana. O Timão negocia com o volante Charles, o lateral-esquerdo Borja e o Brian Rodríguez. Por fim, o Alvinegro também busca um novo treinador, após demitir António Oliveira.

