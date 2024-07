Grêmio x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Grêmio e Palmeiras jogam, quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Brasileirão. O vem de vitória sobre o Fluminense, mas ainda segue na zona de rebaixamento. Já o Verdão tem 26 pontos e busca a vitória para voltar à vice-liderança. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 17h30. Cesar Tavares estará no comando e na narração desta partida.