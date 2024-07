Vini Jr responde críticas de Leifert: ‘Quer me colocar contra o Brasil’

A Seleção Brasileira é alvo de críticas na Copa América, pelo desempenho aquém do esperado, principalmente de Vini Jr. Afinal, ele é protagonista no Real Madrid, atual campeão da Champions League e candidato a levar o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada. A propósito, o rendimento no torneio pode ser essencial para conquistar o troféu. Sua falta de brilho, então, resultou em polêmica nas redes socais.

Neste cenário, o jornalista Tiago Leifert, ex-Globo, chamou a atenção para as atuações do atacante em live, horas antes do empate em 1 a 1 com a Colômbia, na última terça-feira (02). Ele alega que Vini prioriza o seu lado individual durante a disputa da Copa América.

“Esse não é o Vini do Real Madrid. O Vini jogou para ele. Ele não jogou pela Seleção Brasileira, ele está muito mais preocupado em acertar um drible do que dar uma assistência”, comentou Leifert.

Em seguida, na rede social X, o antigo Twitter, a página “Real Mil Grau” publicou o trecho da live na qual Tiago dá a declaração. Com isso, o atacante do Real Madrid respondeu ao jornalista. Vini acredita que o profissional quer criar uma imagem ruim para o país e diminuiu o alcance nas redes sociais.

“Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa Seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele”, pontuou o camisa 7 da pentacampeã mundial.

O Tiago Leifert arrumou um jeitinho de criticar o Vinicius Jr no ultimo jogo da seleção. Incrível isso kkkkkk eu acho que ele nunca assistiu um jogo do Vini na La Liga. Resumindo o vídeo: quero criticar alguém. pic.twitter.com/xwawnVoyfO — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 2, 2024

Internautas divididos na treta entre Vini Jr e Tiago Leifert

Posteriormente, a postagem viralizou na rede social e alcançou 160 mil visualizações. Os usuários se dividiram entre apoiar a afirmação do jogador, mas outros acreditam que o ideal era escutar as críticas. Principalmente pelo momento negativo da Seleção Brasileira na Copa América. O Brasil empatou em 1 a 1 com a Colômbia, no último compromisso da fase de grupos da Copa América, com falha de arbitragem, já que teve um pênalti ignorado. O lateral-direito Muñoz derrubou Vini. A propósito, a Conmebol admitiu erro do árbitro no lance.

Com mais um ponto, a pentacampeã mundial se classificou para as quartas de final do torneio, na segunda colocação do Grupo C. Assim, vai enfrentar o Uruguai, no próximo sábado (06), às 22h (de Brasília), no Estádio Allegiant, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .