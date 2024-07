Arias mantém confiança em volta por cima do Fluminense: ‘Sairemos desse momento’

Titular da Colômbia na Copa América, John Arias, de 26 anos, acompanha, mesmo que de longe, o pior momento do Fluminense na temporada, com a lanterna do Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Brasil, o jogador agradeceu Fernando Diniz, que foi demitido, e mostrou confiança na volta por cima da equipe.

“Sou muito grato ao Fernando (Diniz). Já falei com ele, mandei mensagem agradecendo por tudo que fez por mim, pelo clube. Claramente tenho acompanhado o que está acontecendo com o Fluminense e tenho confiança que sairemos desse momento ruim que estamos atravessando”, afirmou.

O colombiano é o melhor jogador do elenco na temporada e chama a atenção do mercado europeu. No entanto, o presidente Mário Bittencourt deixou claro em sua última coletiva que não há uma proposta oficial no momento. No passado, aliás, o atleta recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, por acreditar que pode ingressar em ligas maiores.

Por fim, a Colômbia volta a campo no próximo sábado (6) para medir forças com o Panamá pelas quartas de finais da Copa América, às 19h (de Brasília). O Fluminense, por sua vez, enfrenta o Internacional nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão.

