Após polêmica de privatização, Neymar se reúne com empresa para construção de resort

Neymar deixou o turismo nos Estados Unidos de lado e retornou ao Brasil para cuidar dos empreendimentos. Na terça-feira (02), por exemplo, o jogador do Al-Hilal e seu pai se reuniram com empresários da DUE – incorporadora responsável pelo resort de luxo do craque -, em Pernambuco.

Anunciada há um mês, a parceria com a DUE colocou Neymar no centro das polêmicas sobre a PEC das Praias. O empreendimento é mencionado nas críticas de ambientalistas contra a Proposta de Emenda à Constituição. Em caso de aprovação da medida, o resort poderia ser beneficiado.

“Caribe brasileiro em breve”, diz legenda da publicação da construtora nas redes sociais.

Neymar anuncia parceria com DUE

Há exato um mês, o atacante do Al-Hilal oficializou a parceria com a DUE através das redes sociais. Vale destacar que o faturamento estimado do projeto, que contará com Neymar como sócio, é de R$ 7, bilhões.

“Estou junto com a Due na criação da ‘rota Due Caribe Brasileiro’. Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para região. Em breve, mais novidades”, anunciou Neymar em vídeo à época.

A incorporadora se manifestou após as recentes polêmicas sobre a PEC das Praias. Em nota, a DUE reafirma o compromisso com as leias de proteção ambiental.

“A responsabilidade ambiental e social são valores imutáveis para a empresa e projetos. (…) A Due cumpre as mais rigorosas leis de proteção ambiental”.

Projeto Resort de luxo

O condomínio, denominado como ‘Caribe Brasileiro’, vai ocupar um trecho de 100 km entre os litorais Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas. O projeto promete imóveis de alto padrão divididos em 28 edifícios habitacionais à beira-mar.

Com previsão de ser concluído até 2037, o resort vai oferecer acessos exclusivos às praias de Porto de Galinhas e Carneiros, além de Japarating e Maragogi em Alagoas. Os imóveis vão variar de estúdios de 25 m² a propriedades de seis quartos com 218 m², com valores entre R$ 300 mil e R$ 6 milhões.

Família de Neymar acumula dívidas

Neymar tem uma fortuna avaliada em R$ 4,8 bilhões, mas o valor elevado não o impediu de lidar com questões financeiras. Segundo informações, Neymar da Silva Santos, pai do atacante, acumula pendências financeiras em Santos, no Rio de Janeiro e em Balneário Camboriú. Essa em Santa Catarina é, inclusive, a mais simbólica e se aproxima dos R$ 5 mil.

Rafaella Santos, irmã de Neymar, também tem histórico de dívidas. Por exemplo, a pendência de quase R$ 6,5 mil com um hospital e um laboratório de análises clínicas – ambos em São Paulo.

