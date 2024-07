Bruno Henrique marca dois gols no mesmo jogo após quase três anos

O Flamengo mostrou personalidade diante do Atlético-MG e venceu por 4 a 2 na Arena MRV. Bruno Henrique, com dois gols marcados, foi um dos destaques do jogo. O atacante não estufava as redes duas vezes em uma mesma partida há quase três anos.

A última vez que Bruno Henrique marcou dois gols em um mesmo jogo aconteceu no dia 29 de setembro de 2021. Na época, Barcelona de Guayaquil e Flamengo se enfrentavam pelas quartas de final da Libertadores. O atacante fez os gols da vitória no Equador.

Momento de Bruno Henrique no Flamengo

O atacante atualmente é reserva no clube. No entanto, ele vem atuando como titular nos últimos jogos. Afinal, Everton Cebolinha, titular da posição, está com uma lesão no quadril direito e só deve retornar nas próximas semanas.

Bruno Henrique tem seis gols marcados nesta temporada. O atacante, dessa forma, é o vice-artilheiro do Flamengo em 2024, ficando atrás somente de Pedro. O atacante está no clube desde 2019 e é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro. O camisa 27, ao todo, conquistou 12 títulos na Gávea: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas.

O Flamengo agora entra em campo no próximo sábado (06/07), diante do Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Com Bruno Henrique em campo, os comandados de Tite vão em busca da terceira vitória consecutiva no campeonato.

