Santos acerta rescisão de contrato com Carabajal

O Santos acertou, nesta quarta-feira (4), uma rescisão de contrato amigável com o meia Gabriel Carabajal. O argentino tinha vínculo válido com o clube até agosto de 2026, mas ambas as partes decidiram pelo fim do compromisso de forma antecipada. Ele estava emprestado ao Puebla, do México, e retornaria ao Peixe, mas agora ele está livre no mercado.

“O Santos Futebol Clube e o meia Gabriel Carabajal, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão do contrato, que tinha validade até agosto de 2026. O atleta já foi liberado para seguir com a carreira. O Santos deseja sorte e sucesso nos próximos passos da carreira”, escreveu o Peixe em comunicado oficial.

Com a saída, o Alvinegro Praiano deve economizar cerca de R$ 5 milhões em salários e direitos de imagem. O argentino chegou ao Santos em agosto de 2022 após passagem de dois anos pelo Argentinos Juniors-ARG. Na época, o Peixe pagou R$ 8 milhões para contar com o atleta.

Contudo, Carabajal fez pouco com a camisa do Santos. Ele realizou apenas 12 partidas e marcou um gol. Sem espaço acabou emprestado ao Vasco por cerca de três meses e depois acertou sua ida para o Puebla, do México.

Aliás, em maio deste ano, o Argentino Juniors cobrou o Santos por parcelas não pagas na compra do meia. O clube argentino queria um valor de R$ 3 milhões que ainda estava em aberto da compra, que totalizou cerca de R$ 8 milhões, também em parcelas. A diretoria conseguiu um acordo para pagar o time da Argentina.

