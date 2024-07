Mauro Naves sofre acidente doméstico e é operado às pressas

Mauro Naves, comentarista esportivo da ESPN, precisou ser submetido a uma cirurgia às pressas após sofrer um acidente doméstico. A queda, no entanto, ocorreu em Alagoas – onde está construindo casa. O jornalista acabou com sérios ferimentos no rosto.

Apesar do susto, Mauro passou por outros processos, inclusive plásticas, e está evoluindo em recuperação. Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, o comentarista caiu no canteiro de obras da casa que está construindo, em Alagoas, e teve graves ferimentos no rosto.

ESPN afasta Mauro Naves

A emissora afastou Mauro Naves das atividades nos últimos dias devido ao ocorrido. A expectativa, agora, é que o profissional possa retornar à ESPN em breve. Segundo o jornal ‘Extra’ ele retoma os trabalhos na próxima semana.

Mauro seguiu na ESPN após o canal Fox Sports ser vendido para o Grupo Disney, em 2020. Um ano antes, em 2019, o jornalista deixou a reportagem da TV Globo pela polêmica no caso da acusação de estrupo contra Neymar.

Mauro Naves nega versão

O jornalista esportivo se manifestou sobre o ocorrido logo depois das primeiras notícias. Ao contrário do veiculado, Mauro nega ter passado por cirurgia e esclarece objetivo estético.

“Não cheguei a passar por cirurgias. Só vim aqui trocar os pontos. Quando cheguei em São Paulo, procurei uma cirurgiã para trocar os pontos. Enfim… Colocar uma linha mais fina, fazer uma coisa esteticamente melhor, mas só. Portanto, isso que aconteceu”, explicou ao UOL.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.