Santos avisa o Corinthians que não vai liberar Carille

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ligou para o mandatário do Corinthians, Augusto Melo, e avisou que não vai liberar Fábio Carille. O treinador era alvo do Timão para substituir António Oliveira, demitido na última terça-feira (2). Contudo, o Peixe reforçou seu respaldo e avisou que vai manter o técnico.

Marcelo Teixeira também aproveitou para conversar com Carille, que está com a delegação em Fortaleza, para reafirmar o foco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Quando o interesse do Corinthians surgiu, o treinador foi o primeiro a falar que estava focado na competição e no acesso do Peixe.

Por sua vez, o Santos entende que a ação era necessária, após vir a público a notícia que Fábio Carille era o plano A para substituir António Oliveira no Corinthians. Os rumores começaram a ganhar força com os dias que o Timão não acertava com um novo técnico. O clube do Parque São Jorge alimentava as esperanças que o técnico mudasse de ideia, mas isto não ocorreu.

Carille vai cumprir seu vínculo no Santos

Carille tem contrato com o Peixe até o dia 31 de dezembro de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. A multa rescisória está estabelecida em R$ 2,5 milhões. Assim, após a ligação e o comunicado, o Santos espera que esta novela se dê por encerrado. Além disso, avisou ao Corinthians para não tentar tirar o treinador da Vila Belmiro novamente.

