CBF divulga áudios de lances polêmicos de Atlético x Flamengo. Confira!

VAR: – Ele deu vermelho direto?

AVAR: – Não, segundo amarelo.

Abatti: – Para mim, claramente dá com a trava no peito do pé pega com intensidade média.

VAR: – Não é jogo brusco. Cartão amarelo confirmado, número 47. Realmente ele dá uma entrada temerária. O contato é mínimo no pé do jogador, mas a forma com que ele vem…

Abatti: – É muito forte. É cartão amarelo clássico, ok?

AVAR: – A sola da chuteira pega no dorso do pé dele na descida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.