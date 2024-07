São Paulo tem expectativa de ter Bobadilla contra o RB Bragantino

O São Paulo vive com a expectativa do retorno do volante Bobadilla. O jogador encerrou sua participação na Copa América com a seleção paraguaia e volta ao Tricolor para a sequência da temporada. Contudo, o atleta não sabe se vai atuar no duelo contra o RB Bragantino, no sábado (6), no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro.

Bobadilla estava com a seleção do Paraguai na Copa América, mas o time foi eliminado na fase de grupos do torneio ao ser derrotado pela Costa Rica, na terça-feira (2). O jogador está sendo esperado de volta a São Paulo na sexta (5), para se reapresentar justamente no sábado, dia do jogo contra o Massa Bruta.

O volante jogou as três partidas do Paraguai nos EUA, contra Colômbia, Brasil e Costa Rica, sendo titular nas duas últimas. Por estar com ritmo de jogo, o Tricolor entende que o jogador não precisa passar por um recondicionamento físico. Contudo, o cansaço da viagem de volta ao Brasil pode fazer com que o atleta acabe preservado.

A última partida do paraguaio pelo São Paulo foi contra o Cruzeiro, pela sétima rodada do Brasileirão. Aliás, neste período que Bobadilla esteve na Copa América, o Tricolor viu Luiz Gustavo crescer de rendimento e se firmar no time titular. Assim, o volante vai ter que brigar para reconquistar seu espaço na equipe.

Além dele, mais três jogadores tricolores continuam nos EUA: o goleiro Rafael, o zagueiro Ferraresi e o meia James Rodríguez. Se algum de suas seleções acabar eliminada da Copa América, com exceção do colombiano, existe a expectativa que os atletas voltem a tempo para o duelo contra o Atlético-MG, no dia 11 de julho.

