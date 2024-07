Com três assistências em três jogos, Luiz Araújo vira peça decisiva no Flamengo

Luiz Araújo vive um momento especial no Flamengo. O atacante, que vem atuando como titular nesta Data-Fifa, tem três assistências para gol nos últimos três jogos do Brasileirão. O jogador, dessa forma, está ganhando moral com Tite e se firmando cada vez mais no time titular.

LEIA MAIS: Bruno Henrique valoriza força mental do Flamengo

Assistências de Luiz Araújo

Juventude 2 x 1 Fla

Luiz Araújo cruzou para Pedro na segunda trave, que empurrou de peito e guardou no Alfredo Jaconi.

Fla 2 x 1 Cruzeiro

Luiz Araújo cruzou na medida para Fabrício Bruno, que cabeceou forte e estufou as redes no Maracanã.

Atlético 2 x 4 Fla

Luiz Araújo encontrou Bruno Henrique no segundo pau, que finalizou de primeira e marcou na Arena MRV.

Chegada ao Flamengo

Com passagens por São Paulo, Lille-FRA e Atlanta United-EUA, Luiz Araújo chegou ao Flamengo em julho de 2023. No entanto, ele só ganhou sequência e se firmou depois da chegada de Tite. O atacante, que tem contrato na Gávea até dezembro de 2027, vem sendo peça importante no sistema ofensivo rubro-negro.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo sábado (06/07), diante do Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. O time de Tite chega embalado em campo. Afinal, os jogadores rubro-negros vêm de duas vitórias consecutivas e estão na liderança isolada do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.