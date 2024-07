Pré-Olímpico de basquete: Brasil perde para Camarões, mas avança no saldo

Foi por pouco, mas o sonho olímpico do basquete segue vivo para o Brasil. A Seleção Brasileira perdeu para Camarões por 74 x 77, nesta quinta-feira (4/7), mas avançou pelo saldo de cestas e está na fase final do Pré-Olímpico de Riga, na Letônia. O time verde-amarelo podia ser derrotado por até 14 pontos de diferença e continuar classificado, mas, apesar de ter ficado atrás do placar por mais de 20 pontos em dado momento, a margem final foi o suficiente para garantir o primeiro lugar no Grupo B e a vaga nas semis. Apenas o campeão do torneio vai para os Jogos de Paris-2024.

Os principais responsáveis pela recuperação verde-amarela na partida foram Léo Meindl e Lucas Dias, autores de 19 e 16 pontos, respectivamente. Do outro lado, o cestinha do jogo foi o armador Jeremiah Hill, com 22 pontos e protagonista da bola de três que selou a vitória camaronesa no fim. Brice Eyaga Bidias contribuiu com mais 15 pontos para os africanos. O próximo adversário será as Filipinas.

“Todos que estão aqui brigam por alguma coisa. Ninguém está de bobeira, a derrota da Letônia para Filipinas já mostrou isso. Conseguimos acertar a defesa no segundo tempo e buscar o placar que nos garantia a classificação. Temos que ter esse sentimento do segundo tempo (contra Camarões) contra Filipinas para avançar para a decisão”, analisou Meindl. “Para vencer Filipinas, precisamos dessa energia e atleticidade em todos os 40 minutos”, complementou o técnico Aleksandar Petrovic.

Com o resultado e o primeiro lugar na chave, o Brasil encara as Filipinas no sábado (6/7), às 9h30, valendo vaga na final. Os asiáticos perderam mais cedo para a Geórgia, mas também se classificaram em razão do saldo de pontos. Na outra chave, Camarões, segundo colocado no grupo, enfrenta a Letônia, dona da casa. A decisão por uma vaga nas Olimpíadas acontece no domingo (7/7), às 13h.

O jogo

O Brasil entrou em quadra já sabendo o placar que precisava para avançar. Ainda assim, o time comandado pelo croata Aleksandar Petrovic flertou com o perigo e o risco de ficar fora de Paris-2024. Os brasileiros chegaram a ter vantagem no primeiro quarto, mas Hill acertou outra bola de três no estouro do cronômetro para colocar Camarões na frente por 27 x 29 na parcial e antecipar o que viria pela frente.

A Seleção começou o segundo período errando tudo que tentava, enquanto os camaroneses emplacaram uma sequência de 25 pontos seguidos sem resposta do adversário. Atrás por 24 pontos, o time tupiniquim precisou correr atrás do prejuízo a qualquer custo e foi para os vestiários após uma sequência de sete pontos consecutivos, mas ainda perdendo por 39 x 56.

A reação verde-amarela começou na volta do intervalo, com mais idas à linha de lance livre e melhor encaixe defensivo, mas a situação realmente virou no último quarto. Com a bola de três caindo mais e a defesa mais ligada, o Brasil cortou toda a diferença, principalmente com sete pontos de Léo Meindl, e chegou a empatar o jogo há um minuto do fim. Cestinha do jogo, Jeremiah Hill recolocou Camarões na frente com uma bola de três, mas a diferença já era o suficiente para as duas seleções avançarem e ninguém quis correr mais riscos até o relógio zerar.

Com a vitória, os camaroneses reduziram o saldo de pontos para -1 e ficaram na frente de Montenegro, com -5. Ainda no lucro pela vitória por 81 x 72 contra os europeus, os brasileiros fecharam a fase de grupos com +6 e o primeiro lugar.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima