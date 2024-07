Vitória do Flamengo na Arena MRV contou com provocações e memes na internet. Confira!

Atlético e Flamengo, um clássico interestadual de muita tradição, quando se enfrentam, é certeza de muita provocação entre as torcidas. Assim, não foi diferente na noite de quarta-feira (3), quando o Rubro-Negro venceu o confronto por 4 a 2, na Arena MRV. O J10 mostra para você alguns dos elementos que chamaram a atenção nesta partida.

Provocação antes mesmo do jogo começar

Pela primeira vez o Atlético recebeu o Flamengo em sua nova casa. Ou seja, o clube preparou uma grande atmosfera para esse confronto, que desde a década de 80 se tornou uma grande rivalidade. Uma das ações do clube mineiro foi um show de fogos na entrada das equipes em campo. Os atleticanos, no entanto, não contaram que os rubro-negros utilizariam disso um motivo para provocar.

Os fogos escolhidos pelos responsáveis pelo estádio foram na cor vermelha. Com a imagem pegando a parte externa do estádio, vista de cima, parece que o vermelho se juntou ao preto. Afinal, a parte do teto da arena é nas cores preto e branco. Assim, flamenguistas brincaram dizendo que era uma homenagem para eles.

Ayrton Lucas repetiu o gesto de Paulinho

Na véspera da partida, rubro-negros, nas redes sociais, relembraram a comemoração de Paulinho em uma partida contra o Flamengo em 2023, no Maracanã. Na ocasião, o atacante, revelado pelo Vasco, comemorou o gol pedindo silêncio para os flamenguistas, que lotaram o estádio carioca. Assim, os torcedores pediram que, em caso de gol na quarta-feira, houvesse uma resposta. E ela veio!

Autor do terceiro gol rubro-negro, Ayrton Lucas comemorou pedindo silêncio aos atleticanos.

LEIA: Torcedor do Atlético faz gestos racistas para flamenguistas na Arena MRV

Provocação na arquibancada: ‘eu acredito’

Após o segundo gol do Atlético, já nos acréscimos do jogo na Arena MRV, os torcedores do Flamengo, em tom de deboche, puxaram o grito “eu acredito”. O cântico se tornou uma tradição dos atleticanos para reverter um resultado adverso.

O momento em que a torcida do Flamengo provoca os atleticanos com o “Eu acredito” https://t.co/kKTlTInM2b pic.twitter.com/R0ugQ9HBTc — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) July 4, 2024

